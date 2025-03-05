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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فطارك عندنا.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل .. والحلو قطايف بالمكسرات

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
نهى هجرس

يشتهر شهر رمضان بالعزومات والأكلات المميزة والمختلفة، وتحتار كل سيدة ماذا تقدم على سفرة رمضان من الأكلات الشهية واللذيذة.

وإليكم طريقة تحضير أشهى الأكلات لتقديمها على سفرة رمضان.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل 

مكونات المكرونة بالبشاميل 

3 ملاعق كبيرة من الدقيق
3 معالق كبيرة من السمن
1/2 كيلو مكرونة
1/4 كيلو لحم المفروم
كوب من الشوربة
1 بيضة
ملح
بصل
لبن

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

قطعي البصل إلى قطع صغيرة جداً، ثم ضعيه فى المقلاة، ضيفي ملعقة كبيرة من السمن، ثم ضيفي اللحم المفروم إلى المقلاة بعد تحول لون البصل إلى الأصفر، واتركي اللحم حتى ينضج.

اسلقي المكرونة بشكل كاف، ويفضل تقليبها من فترة لأخرى حتى تنضج المكرونة تماماً، قومى بعد ذلك بتصفيتها وغسلها بالماء البارد.

في صينية ضعي السمن بها إلى أن يذوب تماماً، وبعد ذلك ضيفى الدقيق وابدأى فى التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم ضيفي اللبن بشكل تدريجى حتى تحصلى على القوام المناسب.

اخلطي المكرونة مع نصف كمية البشاميل فى إناء واسع، وهنا تقسم المكرونة إلى قسمين، يوضع الجزء الأول فى الصينية المخصصة للتسوية، ثم وضع اللحم المفروم وفرده على المكرونة بطريقة متساوية، ومن بعده كمية المكرونة المتبقية.

بعد رص المكرونة ضعي الكمية المتبقية من البشاميل كما يمكنك إضافة القليل من الجبن الموزاريلا الحصول على لون ذهبي ومذاق مميز.

طريقة عمل القطايف بالمكسرات

مقادير عجينة القطايف

2 و نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

2 كوب ماء

رشة ملح

زيت للدهن

الحشو

جوز هند

فول سوداني

زبيب

زيت للقلي

شربات

طريقة تحضير عجينة القطايف

1- فى الخلاط ضعي الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والماء حتى الحصول على القوام المطلوب، ثم قلبي الخليط ويغطى ويترك ليتخمر

2- في طاسة مدهونه بالزيت، قلبي الخليط ويصب حوالى 2 ملعقة كبيرة من العجينة على الطاسة

3- تترك في الطاسة حتى النضج ثم ترفع

4- احشيها بالمكونات المفضلة وتقلى فى الزيت

5- ثم ضعيها فى الشربات وتصفى

6- تقدم القطايف

قطايف مكرونة بالبشاميل طريقة عمل مكرونة بالبشاميل مقادير مكرونة بالبشاميل

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