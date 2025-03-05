لمرضى الكلى.. 3 نصائح هامة يجب اتباعها في رمضان

ينصح مرضى الكلى باتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا اختاروا الصيام خلال شهر رمضان المبارك، يمكن تصنيف مرض الكلى المزمن، وهو حالة طويلة الأمد تنطوي على فقدان تدريجي لوظائف الكلى.

نصائح لمرضى الكلى خلال الصيام في رمضان

يجب على مرضى الكلى عدم إهمال وجبة السحور لتجنب ضعف الجسم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يحتاجون إلى سعرات حرارية أكثر من الأشخاص الأصحاء.

يجب على مرضى الكلى الحذر من تناول كميات كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، خاصة خلال شهر رمضان الصوديوم موجود بكثرة في ملح الطعام، وكذلك البوتاسيوم في بعض الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والبامية والخضروات الورقية الخضراء وكذلك بعض الفواكه، بما في ذلك الموز والبرتقال والمانجو والتمر والمشمش والخوخ والشمام.

يوجد الفوسفور في الفول والمشروبات الغازية والمكسرات ومنتجات الألبان، يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية خفض الفوسفور تناول أقراصهم أثناء الوجبات، وليس قبل أو بعد الأكل.

على مرضى غسيل الكلى الحرص على عدم شرب أكثر من لتر واحد من الماء/السوائل يوميًا بعد الإفطار لتجنب احتباس الماء الذي قد يؤثر على القلب والرئتين، يمكن لمرضى غسيل الكلى البريتوني شرب ما يصل إلى لترين من الماء يوميًا، اعتمادًا على كمية السوائل التي يتم التخلص منها في عملية غسيل الكلى، ويجب عليهم الانتباه لكميات السوائل التي يستهلكونها والتقليل من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.