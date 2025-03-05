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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن: تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية هو رسالة بسيطة لزيلنسكي

مورغان أورتاغوس
مورغان أورتاغوس
محمود عبد القادر

قالت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في حديث لها مع قناة فوكس نيوز أن تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بشكل مؤقت يعد رسالة واضحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل إنهاء النزاع المستمر. 

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط الدولي والدعوات المتزايدة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وأضافت نائبة ويتكوف أن إنهاء حرب أوكرانيا ليس فقط مصلحة أوكرانية، بل هو أيضًا من مصلحة حلفاء أوروبا وكذلك دافعي الضرائب الأمريكيين، الذين يتحملون عبء الدعم المالي والعسكري المستمر.

كما تطرقت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث أكدت أن ترمب يسعى لأن يكون "رئيسا للسلام" وأنه يشعر بتفاؤل بخصوص التغيير في نبرة الرئيس زيلنسكي، ما قد يفتح المجال لفرص جديدة للمفاوضات.

وفي ختام حديثها، أكدت نائبة ويتكوف أن وزير الخزانة الأمريكي والمبعوث الخاص للرئيس ترامب سيواصلان العمل مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي في إطار تعزيز التعاون والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

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