طفل يسأل وأمين الفتوى يجيب.. هل الضحك في الصلاة يبطلها

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الضحك أثناء الصلاة إذا بلغ حد القهقهة فإنه يبطل الصلاة، وعلى المصلي إعادتها، أما إذا كان مجرد ابتسامة خفيفة فلا تؤثر على صحة الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الصلاة هي صلة حقيقية بين العبد وربه، وينبغي أداؤها بخشوع واحترام.



كما نصح بضرورة تعويد الأطفال على الالتزام بالصلاة وعدم الضحك أثناءها، حتى وإن لم يكونوا مكلفين بعد، وذلك لترسيخ تعظيم شعائر الله في نفوسهم منذ الصغر.



وأكد أن الطفل إذا ضحك في الصلاة فمن الأفضل أن يعيدها كنوع من التدريب على أدائها بشكل صحيح، وضبط النفس أثناء الوقوف بين يدي الله.

