مصطفى غريب يستغيث خلال رامز إيلون مصر: مش قادر حد يرد عليا

وقع الفنان مصطفى غريب ، ضحية برنامج “رامز إيلون مصر”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”.

وبدأ رامز جلال تنفيذ مقلبه فى مصطفى غريب، حيث قام بربطه فى سرير، يلف فى جميع الإتجاهات.

ودخل مصطفى غريب فى حالة ارتباك شديد وبدأ يشتم فى المتواجدين، ثم حاول الاستغاثة بهم قائلا:" يا جماعة لا مش قادر حد يرد عليا".

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال.

وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.