قبل إغلاق باب التقديم 11 مارس| تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 للمعلمين يوم الثلاثاء القادم الموافق 11مارس للمرحلة الاولي .



رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 هو ‏ https://ejsadm.moe.gov.eg

جدول وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

ويشمل جدول الوظائف المطلوبة للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/2025 الوظائف التالية :



مدير مدرسة : يشترط خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل لمدرسة وخبرات سابقة مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها مهارة مثبتة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



وكيل المدرسة: يشترط خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كوكيل مدرسة وخبرات إدارية في مجال العمل كوكيل وكذلك خبرات سابقة في التدريس والتعامل مع الطلاب وإداريات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس مهارة مثبتة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



معلم لغة عربية : يشترط خريجي تخصص لغة عربية وخبرة سنتان مثبتة فى العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



معلم لغة إنجليزية : يشترط خريجي تخصص لغة إنجليزية وخبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية (من C1 حتى B2)

معلم رياض أطفال (لغة عربية) : يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في الأول من أكتوبر 2025 ، و أن يكون المتقدم خريج كليات التربية النوعية (رياض أطفال) أو كلية تربية رياض أطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية أو حاصل على دبلوم في دراسات الطفولة من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى أو كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر(رياض أطفال).

كما يشترط القدرة على إستخدام الحاسب الآلي وتوظيف تطبيقاته في العملية التعليمية ، و أن يكون التقدير العام (مقبول) فأعلى ، وأن يكون هناك خبرة لا تقل عن عامين في مجال التدريس لمرحلة رياض الأطفال ، وأن تكون المتقدمة ملمة بطرق وأساليب التواصل والتعامل مع الأطفال.



معلم رياض أطفال (لغة إنجليزية) : يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في الأول من أكتوبر 2025 ، و أن يكون المتقدم خريج : كليات تربية طفولة مبكرة (لغة إنجليزية) أو كليات التربية شعبة تعليم أساسي/كليات التربية(لغة إنجليزية) ، أو كليات الآداب(لغة إنجليزية) ، أو كليات الألسن (لغة إنجليزية) ، أو كلية البنات عين شمس(لغة إنجليزية) ، أو كلية اللغات والترجمة(لغة إنجليزية).

كما يشترط أن أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تربوي (الكليات الغير تربوية) ، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، علما بإن المقابلة الشخصية ستكون باللغة الإنجليزية فقط ، و أن يكون التقدير العام (مقبول) فأعلى ، ويشترط ايضا القدرة على إستخدام الحاسب الآلي وتوظيف تطبيقاته في العملية التعليمية ،و خبرة لا تقل عن عامين(مثبتة) في مجال التدريس لمرحلة رياض الأطفال بمدارس لغات أو مدارس دولية ، و لابد من إثبات الكفاءة والخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية ، و أن تكون ملمة بطرق وأساليب التواصل والتعامل مع الأطفال.



معلم رياض أطفال (Math / Discover) : يشترط أن يكون المتقدم خريج: كليات التربية شعبة تعليم أساسي/كليات التربية(لغة إنجليزية) أو كليات الآداب(لغة إنجليزية) ، أو كليات الألسن (لغة إنجليزية) ، أو كلية البنات عين شمس(لغة إنجليزية) ، أو كلية اللغات والترجمة(لغة إنجليزية).

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تربوي (الكليات الغير تربوية) ، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، علما بإن المقابلة الشخصية ستكون باللغة الإنجليزية فقط ، و أن يكون التقدير العام (مقبول) فأعلى ، ويشترط القدرة على إستخدام الحاسب الآلي وتوظيف تطبيقاته في العملية التعليمية ، ويشترط خبرة لا تقل عن عامين(مثبتة) في مجال التدريس لمرحلة رياض الأطفال بمدارس لغات أو مدارس دولية ، و لابد من إثبات الكفاءة والخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية ، وأن تكون ملمة بطرق وأساليب التواصل والتعامل مع الأطفال.

معلم تربية بدنية وصحية : يشترط خريجي كليات التربيه الرياضية و البدنية ويشترط مؤهل تربوى ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل ويكون لديه خبرة سنتان على الأقل

معلم تربية فنية : يشترط خريجوا تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ، ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



معلم تربية موسيقية : يشترط خريجوا تخصص تربية موسيقية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ، وأن يكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل

أخصائى اجتماعى : يشترط خريجي تخصص كلية خدمة إجتماعية أو اجتماع وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته



أخصائى نفسى : يشترط خريجي تخصص علم نفس أو تخصص مماثل وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص (وخبرة في التعامل مع الأطفال) لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته

معلم غرفة مصادر : يشترط كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل أو دبلوم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم ويشترط الخبرة العملية في التعامل مع طلاب المدارس لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزيةB1-B2

IT-Help Desk : يشترط حاصل على مؤهل عالي ، و صيانة أجهزة الحاسب و الطابعات و الشبكات الداخلية ، وتركيب وتشغيل الأجهزة الجديدة وتثبيت البرامج وأنظمة التشغيل و تحديثها ، و تدريب العاملين على الصيانات الطفيفة التي تدعم العمل بالفصل الدراسي ، وخبرة سنتان على الأقل