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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار فرص الأمطار، غدا الخميس، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وذكرت هيئة الأرصاد أنه متوقع أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء تكون خفيفة على شمال الصعيد.. كما متوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من (2 - 3) أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من (1.75 - 2.25) متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 20 11
بنه````ا 21 13
دمنهور 21 13
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 20 13
المنصورة 21 12
الزقازيق 22 13
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 12
دمياط 20 13
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 11
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 06
كاترين 16 03
الطور 23 13
طابا 21 10
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 20 11
العلمين 19 10
مطروح 20 11
السلوم 18 10
سيوة 19 09
رأس غارب 25 15
الغردقة 24 14
سفاجا 24 15
مرسى علم 25 14
شلاتين 29 17
حلايب 26 17
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 16
الفيوم 22 11
بني سويف 22 10
المنيا 23 08
أسيوط 23 09
سوهاج 24 11
قنا 25 12
الأقصر 25 12
أسوان 27 14
الوادي الجديد 25 10
أبوسمبل 25 13

الأرصاد طقس السيول الظواهر الجوية الأمطار

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