الأحمر يهدر.. شوط أول سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.



ضغط الأهلي على الطلائع منذ بداية اللقاء وتعرض وسام أبو علي للعرقلة في منطقة جزاء الطلائع وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء.



واصل الأهلي الضغط على الطلائع بفضل تحركات الشحات وجراديشار ووسام ابو علي لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة الإستحواذ لتسجيل أهداف، ونشط أداء الطلائع تدريجياً وسدد رجب عمران تسديدة صاروخية تصدى لها مصطفى شوبير.



خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس ، مصطفى العش ، أشرف داري ، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور ، حسين الشحات

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ، وسام أبو علي ، جراديشار

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-



محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله -خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد ورجب عمران.