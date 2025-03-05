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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الكابتن الحلقة 6.. أكرم حسني يحقق أول طلب للأرواح

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
سعيد فراج

تشهد الحلقة السادسة من مسلسل "الكابتن" تصاعدًا دراميًا حافلًا بالأحداث الكوميدية والمفاجآت، حيث يواصل حسام عز الدين (أكرم حسني) تنفيذ خطته الغريبة لهزيمة فريق فاروق شيحة (محسن منصور) في المباراة الفاصلة، استجابة لطلب روح اللاعب إيهاب نصر (عمر شرقي).

يبدأ حسام بخداع لاعبي الفريق من خلال اصطحابهم إلى الديسكو ليلة المباراة لتشتيتهم، كما يبعد أفضل لاعبين في الفريق عن اللقاء بحجج غريبة، حيث يطلب من أحدهم استخراج رخصة قيادة، بينما يقنع الآخر بالسفر إلى النوبة لزيارة والدته وقبول يدها هناك. ولضمان انهيار الفريق، يضع شيشة في غرفة تغيير الملابس، ويستعين بمشجعين لتحطيم معنويات اللاعبين بهتافات محبطة.

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

في اللحظة الأخيرة، يتدخل صلاح، نائب رئيس النادي (ابن خالة سما)، لإنقاذ الفريق، حيث يعيد اللاعبين المبعدين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 7-7، ويتم اللجوء إلى ضربات الجزاء لحسم النتيجة. في هذه الأثناء، تتابع الأرواح المباراة في منزل حسام، لكن تيتا أسرار (ميمي جمال) تغيّر القناة لتشغيل أغنية "أنا بابا", مما يثير غضبهم ويجعلهم يقررون الذهاب إلى الملعب لدعم حسام وسما.

يستخدم حسام تكتيكًا خارقًا للفوز، حيث يستعين بروح "عم باني" (سامي مغاوري) ليقوم بالنفخ في أذن حارس مرمى فريق شيحة، مما يربكه ويتسبب في فوز فريق كفر معاند بالمباراة، ليتحقق بذلك مطلب إيهاب نصر. وقبل صعود روحه إلى السماء، يحاول كشف الاسم الحقيقي لـ"عم باني"، لكنه ينطق 17 كلمة غامضة دون أن يتمكن من الإفصاح عنه، تاركًا الجميع في حيرة.

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

بعد إنجاز أول مهمة، يجتمع حسام مع الأرواح لإجراء قرعة جديدة لاختيار الروح التالية التي تحتاج إلى تحقيق طلبها، ليقع الاختيار على "عاطف" (أحمد الرافعي). يكشف عاطف عن مأساته، حيث قُتل بعد تدخله لإنقاذ رجل مسن تعرض للضرب على كورنيش الإسكندرية. لكن صدمته الحقيقية ليست في موته، بل في خطأ ارتكبه يوم كتب كتابه على "رانيا" (وئام مجدي)، حيث دخل في نوبة ضحك هستيري أثناء نطق المأذون لعبارة "البكر الرشيد", مما تسبب في إفساد زواجه، وتدمير سمعة الفتاة في الحي، حتى أصبحت تُلقب بـ"رانيا الشمال".

يشعر حسام بالذنب تجاه رانيا، خاصة بعد أن يكتشف مع كريم (أحمد عبد الوهاب) أن أهالي الحي لا يزالون يتداولون القصة بسخرية، مما أدى إلى تشويه سمعتها بالكامل. فكيف سيصلح حسام هذا الخطأ، وهل ستسامح رانيا عاطف ليتمكن من الصعود إلى السماء بسلام؟

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

مواعيد عرض مسلسل الكابتن 

قناة DMC

العرض الأول: 9:45 مساءً

الإعادة: 3:45 مساءً و8:00 صباحًا

قناة DMC دراما

العرض الأول: 12:00 منتصف الليل

الإعادة: 11:15 صباحًا و7:30 مساءً

قصة مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

أبطال مسلسل الكابتن

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أكرم حسني، كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

محسن منصور الكابتن عمر شرقي أكرم حسني مسلسل الكابتن

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