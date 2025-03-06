أخبار القليوبية| إحالة أوراق المتهم بقتل طفلة والتعدي عليها للمفتى.. وإصابة 4 أشخاص باختناق بسبب التدفئة

شهدت محافظة القليوبية، العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.



إحالة أوراق المتهم بخنق طفلة والتعدى عليها بقليوب لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق نجار لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بقتل طفلة خنقاً بعد التعدي عليها، وشروعه بقتل أخرى، وحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم "إبراهيم ع ي ع" ٢٥ سنة - نجار مسلح ومقيم في طريق المقابر حلاية - دائرة مركز قليوب، في الجناية رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ٢٠١٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١/١٣ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قتل الطفلة هدى نصر محمد حسنين عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى أطبق على أنفاسها خلقاً غير عابئ بصغر سنها قاصداً من ذلك قتلاً فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجنايتين تقدمتها الأول وتلتها الثانية إذ أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة هدى نصر محمد حسنين، والتي لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة بالقوة بأن استغل ضعفها وعدم تميزها لصغر سنها وجذبها عنوة وكبلها بأدوات "قفيز، أقمشة" حاسراً ملابسها السفلية عنها كاشفاً عورتها، وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.



بسبب التدفئة .. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في كفر شكر

وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق داخل قرية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بسبب التدفئة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطار من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص بحالات إختناق بسبب مواقد الاشتعال والتدفئة داخل منزل بكفر شكر.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة "كريم. ع. أ" 18 سنة، "محمد. ع. أ" 11 سنة، "ملك. ع. أ". 15 سنة "هناء. ن. ف" 39 سنة ربة منزل وجميعهم مقيمين بكفر شكر نتيجة إشتعال موقد نار للتدفئة داخل غرف المنزل فحدث لهم اختناق وضيق في التنفس وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.



المشدد 15 عاما للمتهم بقتل طفل بالخصوص

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عام لعاطل ضرب طفل بلوح خشب حتي الموت بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم أحمد.ع.ا.ع- عاطل - مقيم شارع السوق - متفرع من شارع احمد السقيلي - الخصوص – القليوبية، في القضية رقم ١١٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٣٠٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٨/١٥ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه الطفل عمر حسين علي عبد الحميد عمداً ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه افضي الي موت ، بأن تعدي عليه بالضرب باداه لوح خشبي باماكن متفرقة بجسده فأحدث به الإصابات البيئة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



المشدد 15 عاما للمتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر وإصابة 3 أشخاص بشبرا الخيمة

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عام للمتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر وإصابة 3 أشخاص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين"أدهم.ب.س"٣٧ سنه، و"مصطفي.م.س"٣٠ سنة، و"محمد.س.م" 21 سنة، و"محمود.ع.م" ٢٧ سنة، و"تامر.س.ع" ٢٨ سنة، و"امير.ف.ل" 45 سنة، و"محمد.س.س"43 سنة ،مقيمين جميعا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في القضية رقم 21398 لسنة 2024 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2627 لسنة 2024 كلى جنوب بها، لانهم في يوم ٢٠٢٤/١١/١٣ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حازوا بغير ترخيص سلاماً ناريا غير مششخن فرد خرطوش.



سموم جامعة بنها: استقبلنا 213 حالة خلال فبراير

وأصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتورة شيرين الخولي المشرف على مركز السموم، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها على مدار شهر فبراير الماضى للعام الحالي 2025، والتى بلغت 213 حالة تسمم.



وكشف مركز سموم جامعة بنها، أنه من بين تلك الحالات 100 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة، وهي النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز، كما أن باقي الحالات التي استقبلها للمركز على مدار الشهر تنوعت ما بين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.



وأشار المركز، إلى أنه تم تقديم الخدمة العاجلة لكل الحالات وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالي 100 حالة تسمم دوائي، و44 حالة تسمم كيماوي، و10 حالات مواد بترولية، و11 حالة غازات سامة، و35 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و10 حالات مخدرات، و3 حالات أقراص غلة.