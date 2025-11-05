قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام
دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام
أ ش أ

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي، أن المراهقين الذين يتلقون رعاية صحية نفسية ووصف لهم المضاد الحيوي "دوكسيسيكلين" كانوا أقل عرضة للإصابة بالفصام في مرحلة البلوغ بنسبة 30% إلى 35% مقارنة بالمراهقين الذين عولجوا بمضادات حيوية أخرى.

وأكد الباحثون في هذه الدراسة - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية، اليوم الأربعاء - أن نتائجهم "أولية ولكنها واعدة"، مشيرين إلى أن مضادا حيويا شائعا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالفصام لدى بعض الشباب.

وأوضح الباحثون أن الفصام يصيب نحو 23 مليون شخص حول العالم ويسبب ذهانا يتميز بالأوهام والهلوسة والتفكير المشتت، بالإضافة إلى إعاقات إدراكية أخرى، والتي قد تسبب إعاقة ويظهر هذا الاضطراب العقلي عادة في مرحلة مبكرة من البلوغ، وعلى الرغم من أنه يمكن السيطرة عليه بالأدوية، إلا أنه لا يوجد علاج له.

وشملت الدراسة أكثر من 65 ألف مراهق في فنلندا، ووصف لأكثر من 16 ألف منهم دواء "الدوكسيسيكلين"، وهو مضاد حيوي يستخدم عادة لعلاج الالتهابات وحب الشباب ولم تكن هذه تجربة عشوائية محكمة؛ ما يعني أنها لا تثبت أن "الدوكسيسيكلين" يمنع فعليا من الإصابة بالفصام.

ويعتقد الباحثون أن الدواء يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الدماغ والتأثير على عملية التقليم المشبكي، وهي العملية التي يزيل بها الدماغ الخلايا العصبية والمشابك العصبية التي لا يحتاجها وقد ربط التقليم المشبكي غير الطبيعي بالفصام.

من جانبه، قال "إيان كيليهر"، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة إدنبرة، إن هذه النتائج تمثل إشارة مهمة لمواصلة البحث في التأثير الوقائي للدوكسيسيكلين وغيره من العلاجات المضادة للالتهابات لدى المرضى الذين يتلقون رعاية نفسية للمراهقين، وإن هذا النهج قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض نفسية خطيرة في مرحلة البلوغ. 

ومع ذلك، حذر خبراء مستقلون من استخلاص استنتاجات متسرعة، مؤكدين ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد أي صلة بين الدوكسيسيكلين والفصام.

بدوره، قال "دومينيك أوليفر"، باحث في الطب النفسي بجامعة أكسفورد، إن "العديد من العلاجات الأخرى أظهرت نتائج واعدة في البداية، لكنها أثبتت في النهاية عدم فعاليتها في التجارب واسعة النطاق".

في سياق متصل، أفادت الدكتورة "كاثرينا شمك"، الباحثة في مجال الذهان في معهد "فرانسيس كريك" بالمملكة المتحدة، بأنه في حين أن نتائج الدراسة ذات دلالة إحصائية، فإن "الأرقام المطلقة تظل متواضعة" من حيث الحد من المخاطر.

وبعد خمسة عشر عاما من العلاج بالدوكسيسيكلين، قالت الدكتورة "شمك" إنه "بدلا من نحو خمسة أشخاص من أصل مائة، أصبح عدد المصابين بالفصام الآن يتراوح بين شخصين وثلاثة أشخاص تقريبا من أصل مائة".

وتعتقد الدكتورة "شماك" أن هذه النتائج ينبغي أن تشكل أساسا لمزيد من الأبحاث في نمو الدماغ، والالتهابات، وغيرها من العمليات البيولوجية التي قد تؤثر على خطر الإصابة بالفصام.

وأوضحت أن الكشف عن الارتباطات السريرية في دراسات كهذه أمر مهم لأنه يمكن أن يرشد الدراسات البيولوجية المستقبلية.

يذكر أن دوكسيسيكلين (doxycycline) هو مستحضر دوائي من فئة التتراسيكلينات يستخدم كمضاد حيوي واسع الطيف ضد مجموعة معينة من الجراثيم، وأيضا يعالج أمراض السرطان بما فيها سرطان الثدي.

يشار إلى أن مقر مجلة "الجمعية الأمريكية للطب النفسي" (AJP) يقع في كلية الطب بجامعة هارفارد، وتحديدا في مستشفى ماكلين في بلمونت، ماساتشوستس، أما المقر الرئيسي للجمعية الأم، الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA)، فيقع في واشنطن العاصمة. 

دراسة حديثة المجلة الأمريكية للطب النفسي رعاية صحية نفسية المضاد الحيوي دوكسيسيكلين إصابة بالفصام المراهقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ايتن عامر

ظهور لافت لـ أيتن عامر من الجيم

الزمالك

السوبر المصري.. محاضرة فنية من أحمد عبدالرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

بطولة العالم لتنس الطاولة

اليوم.. نهائي منافسات الفردي والزوجي ببطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد