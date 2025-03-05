تعرف على الأندية التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري

بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، تأهلت تسعة أندية إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب وتحديد المتأهلين للبطولات الإفريقية. هذه الأندية هي:

بيراميدز: تصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، محققًا 12 فوزًا و3 تعادلات وهزيمة واحدة، مع تسجيل 30 هدفًا واستقبال 9 أهداف.

الأهلي: جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات و6 تعادلات دون هزيمة، مسجلًا 28 هدفًا ومستقبلًا 9 أهداف.

الزمالك: احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 17 مباراة، بفوزه في 9 مباريات، وتعادله في 5، وخسارته 3، مع تسجيل 30 هدفًا واستقبال 16 هدفًا.

المصري: جمع المصري 30 نقطة من 17 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 3، مسجلًا 19 هدفًا ومستقبلًا 11 هدفًا.

البنك الأهلي: حصل البنك الأهلي على 29 نقطة من 17 مباراة، بفوزه في 8 مباريات، وتعادله في 5، وخسارته 4، مع تسجيل 22 هدفًا واستقبال 18 هدفًا.

سيراميكا كليوباترا: جمع سيراميكا كليوباترا 24 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 4، مسجلًا 22 هدفًا ومستقبلًا 19 هدفًا.

فاركو: حصل فاركو على 23 نقطة من 17 مباراة، بفوزه في 6 مباريات، وتعادله في 5، وخسارته 6، مع تسجيل 17 هدفًا واستقبال 19 هدفًا.

حرس الحدود: جمع حرس الحدود 22 نقطة من 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 7، مسجلًا 17 هدفًا ومستقبلًا 19 هدفًا.

زد: حصل زد على 21 نقطة من 17 مباراة، بفوزه في 4 مباريات، وتعادله في 9، وخسارته 4، مع تسجيل 15 هدفًا واستقبال 13 هدفًا.

هذه الفرق ستتنافس في المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، وكذلك لتحديد المتأهلين للمشاركات الإفريقية. من المتوقع أن تكون المنافسة قوية ومثيرة، خاصة مع تقارب مستويات الفرق المتأهلة وسعيها لتحقيق أفضل النتائج.

في المقابل، ستتنافس الفرق التسعة الأخرى في مجموعة تحديد المراكز وتفادي الهبوط. وفقًا للنظام الجديد، سيهبط فريقان فقط إلى الدرجة الأدنى في نهاية الموسم، مما يزيد من حدة المنافسة بين هذه الفرق لضمان البقاء في الدوري الممتاز.