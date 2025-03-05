الحلقة السادسة من مسلسل إش إش .. مي عمر تبدأ بالانتقام

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “إش إش” تصاعدًا دراميًا قويًا في الأحداث، حيث ازدادت أزمة إش إش تعقيدًا، وتعددت محاولاتها للنجاة من المأزق الذي وقعت فيه.

بدأت الحلقة بمحاولة إخلاص كابوريا مساعدة ابنتها إش إش، حيث لجأت إلى شادية طلبًا للعون، إلا أن الأخيرة شمتت فيهما ورفضت تقديم أي مساعدة، مما زاد من شعور إش إش ووالدتها باليأس.

بعد فشل كل المحاولات، قررت الأسرة تزويج إش إش من نصة على أمل أن يكون ذلك حلًا مناسبًا، لكن إش إش رفضت الفكرة تمامًا، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج حاليًا، مما أشعل الخلاف داخل المنزل.

أقنعت صفاء شقيقتها إش إش بمحاولة الحصول على المال من مختار، فتوجهتا إليه، لكنه رفض منحها أي شيء، مؤكدًا أن العرض انتهى، واكتفى بإعطاء صفاء خمسة آلاف جنيه فقط.

أثناء مغادرتهما، لمحت إش إش رجب الجريتلي، وظهر في عينيها بريق يحمل فكرة ما، مما يشير إلى بدء تنفيذ خطة انتقامية جديدة.



قرر نصة أن يأخذ حق إش إش بنفسه، وخطط للاعتداء على مختار بسكين دون الكشف عن هويته.

أما بوشكاش، فقد استغل الوضع لصالحه، حيث أوهم مختار أنه نجح في تسوية الأمور مع إش إش، لكنه طلب مكافأة مالية،و لكن بدلاً من منح بوشكاش مكافأة، أرسل مختار مجموعة من البلطجية الذين اعتدوا على كل من في منزله، حيث تعرضت تيسير وإخلاص وصفاء للضرب.

في الوقت ذاته، أثناء تنفيذ نصة خطته، أخطأ في توجيه الطعنة، فبدلًا من إصابة مختار، أصاب لبنى، مما عقد الأمور أكثر، أما إش إش، فتوجهت مباشرة إلى محل رجب الجريتلي، وهي تحمل في ذهنها خطة لم تفصح عنها بعد.

مواعيد العرض:

• يُعرض المسلسل على MBC مصر يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة 3 عصرًا، إلى جانب توفره على منصة شاهد لمتابعيه في أي وقت.

أبطال مسلسل “إش إش”

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم:

• مي عمر (إش إش)

• ماجد المصري

• انتصار

• إدوارد

• هالة صدقي

• دينا

• شيماء سيف

• طارق النهري

• عصام السقا

• علاء مرسي

• محمد الشرنوبي

• ندى موسى

• إيهاب فهمي

• حمدي هيكل

• أحمد عبد الله

ويشارك في العمل عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، وأحمد زاهر.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يعيد التعاون مع زوجته مي عمر في بطولة عمل درامي جديد، بعد نجاحاتهما السابقة معًا.