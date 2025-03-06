رغم أنه الأقرب.. بشير التابعي: الأهلي قد يمنح فرصة لـ«بيراميدز» للتتويج بالدوري



أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، لن يفرط في التتويج بالدوري المصري هذا الموسم.



وقال “التابعي”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "الزمالك بعد نفسه عن المنافسة بجانب الحكام، وهناك أخطاء له وعليه".

وتابع: "في حالة تتويج بيراميدز بالدوري المصري، يكون الأهلي هو من منحه فرصة التتويج باللقب، وهناك مباراة بينهما أعتبرها نهائي".



وأكمل: "من الصعب أن يفرط الأهلي في الدوري هذا الموسم، خاصة أنه تعرض لانتقادات من الجماهير قبل صفقات يناير، وهو الأقرب للتتويج بالدوري المصري".