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أذان مغرب اليوم 6 رمضان 2025 وموعد إفطار 51 مدينة في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذان مغرب اليوم 6 رمضان 2025 وموعد إفطار 51 مدينة في مصر

أذان مغرب اليوم
أذان مغرب اليوم
أمل فوزي

لاشك أن البحث عن موعد أذان مغرب اليوم 6 رمضان 2025 م، لن يتوقف وسيظل مستمرًا طوال الشهر الكريم ، حيث إن أذان المغرب في رمضان 2025، هو من أهم مواقيت الصلاة وأوقاتها طوال الشهر، وذلك لأن موعد  أذان مغرب اليوم 6 رمضان 2025 لا يحدد موعد صلاة المغرب فقط، وإنما كذلك يُنهي الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحيث إننا نشهد سادس أيام شهر رمضان 2025 ، ومن ثم فهذا يطرح السؤال عن موعد  أذان مغرب اليوم 6 رمضان 2025 ، حيث بدأ اليوم منذ دقائق قليلة ، ولأنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للبحث عن مواقيت الصلاة والتي ستظل من أول يوم رمضان 2025 إلى آخر الشهر الكريم، فمن بين مواقيت الصلاة موعد الإفطار أي أذان المغرب .

أذان مغرب اليوم السادس من رمضان

يعد اذان مغرب اليوم السادس من رمضان هو المحدد لنهاية الصيام اليوم وكل يوم من أيام رمضان، لذا يهتم الجميع بمعرفة موعد اذان مغرب اليوم في سادس أيام شهر رمضان المبارك 1446هـ، و2025م.

ويبحث كثيرون الآن عن موعد اذان مغرب اليوم 6 رمضان 2025 م، اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025م، وفيما يلي نعرض موعد اذان مغرب يوم 6 من رمضان 2025 في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

يحين موعد اذان مغرب اليوم 6 رمضان 2025 م في القاهرة في تمام الساعة 5:57م، وفي الإسكندرية 6:02م، وفي طنطا 5:58م، وفي المنصورة والزقازيق 5:56م ، وفي بني سويف وأسيوط 5:59 م، وسوهاج 5:57م، أما في المنيا 6:00 م، وقنا 5:53م وأسوان 5:54م، أما في مطروح 6:13م، وفي الغردقة 5:48م، والخارجة 6:04م، والإسماعيلية 5:53م، ودمياط 5:55م، وفي السلوم 6:21م.

المغرب موعده اليوم

ويحين موعد المغرب حيث يصدح اذان المغرب اليوم 6 رمضان في نويبع 5:44م، وحلايب 5:39م، وشرم الشيخ 5:46م، والفيوم 6:00م، وأيضًا يؤذن في 6 أكتوبر  5:59م وكفر الشيخ 5:58م، والحامول 5:57م وبلطيم 5:58م،  أما طابا 5:45م، وراس سدر 5:52م، والطور 5:49م، ودهب ورفح الجديدة ومرسى علم 5:45م، وسفاجة 5:48م، .

أما شلاتين 5:43م، العلمين 6:06م، وواحة سيوة 6:21م، و الفرافرة 6:12م، وفي المحلة الكبرى 5:58م، ونجع حمادي 5:55م، وبورسعيد 5:53م والسويس 5:52م،  والعريش 5:47م، ودمنهور 6:00م، والأقصر 5:54م، والقاهرة الجديدة ومدينة 15 مايو 5:57م،  5:56م ، والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر وحدائق العاصمة 5:55م والعبور والمنصورة الجديدة 5:56م.

دعاء الإفطار مغرب يوم 6 رمضان

يعد دعاء الرسول عند الإفطار في اليوم السادس من رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

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