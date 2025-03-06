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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء 6 رمضان 2025.. يخلصك من ذنوب تجر إليك المصائب والبلاء

دعاء 6 رمضان 2025
دعاء 6 رمضان 2025
أمل فوزي

بدأ موعدك مع دعاء 6 رمضان 2025 منذ مغرب أمس الأربعاء، حيث هلت ليلة السادس من شهر رمضان والتي لم يتبق منها سوى أقل من ساعتين ، فتنتهي مع أذان الفجر لتضع بين أيدينا دعاء اليوم السادس من رمضان والذي يمتد وقته إلى أذان المغرب ،  والذي ينبغي اغتنام كل لحظة منه بالدعاء ، خاصة وأن دعاء 6 رمضان 2025 م ليلة ويومًا  يعد من الأدعية المستجابة ، والتي تجمع بين بركة الزمان والحال، أي بركة الشهر الكريم و حال الناس وهو السحر فالصيام ، فلا ترد دعوة الصائم ، لذا يعد دعاء 6 رمضان 2025 م من أكثر ما ينبغي اغتنامه في هذا الوقت، فلا شيء أفضل منه لتعليق الآمال والأحلام على دعاء  6 رمضان 2025 م سواء في ليلته أو يومه باعتباره أحد أهم الأدعية المستجابة .

دعاء 6 رمضان 2025

قال الدكتور على جمعة ، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أفضل صيغة من دعاء 6 رمضان 2025 م ، إنه ينبغي تحري كل أوقات استجابة الدعاء الواردة في الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، والذي يأتي من بينها دعاء 6 رمضان 2025 م.

وأضاف “ جمعة” عن دعاء 6 رمضان 2025  م ، أن الدعاء يعتبر من العبادات التي لها ميزة خاصة، وقد أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى أن للصائم دعوة لا ترد ، منوهًا بأن الدعاء منحة من الله تعالى يتفضل بها على عباده، كما أن دعاء مستجاب يعد من أخص خصوصيات العبادة.

وتابع: وقد أرشدنا النبي –صلى الله ليه وسلم- إلى صيغة الدعاء المستجاب التي تبدأ وتنتهي بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، لما ورد عن أبي سليمان الداراني، قال : «من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن الله يتقبل الصلاة وهو أكرم من أن يرد ما بينهما».

ومن دعاء 6 رمضان 2025 م : « اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، وتنزل النقم وتغير النعم، وتحبس الدعاء، وتنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها.».

دعاء الليلة 6 من رمضان

1- من دعاء الليلة 6 من رمضان « اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني هباتك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. ».

2- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

3. اللهم هب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

4. سبحان الله عدد ما أعطى وعدد ما وهب، وعدد ما يجود به وعدد ما يخرج من الأرض، وعدد ما ينزل من السماء، اللهم وسع رزقي واقضِ ديني و قوِّ ظهري.

5. اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

دعاء اليوم السادس من رمضان

6. اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.

7. رباه  أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

8. الحمد لله الذي ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.

9. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربّ اجعلني من عبادك المخلصين، ووالدي والمسلمين والمسلمات، ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، وأغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين.

10. اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.

11. اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

12. اللهم اغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

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