جدول مثير للدوري المصري.. الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع حاسم للمرحلة النهائية

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري للموسم 2024-2025، حيث تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز يوم 12 أبريل المقبل.

جاء الإعلان عن الجدول وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم المصرية، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم وتزايد حدة المنافسة على الألقاب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية، بالإضافة إلى الصراع على الهروب من شبح الهبوط.

تفاصيل الجدول والمنافسات:

الجولة الأولى: ستشهد مواجهة نارية بين الزمالك والأهلي يوم 11 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الثانية: ستقام يوم 12 أبريل، وتتضمن لقاءً كبيرًا بين الأهلي وبيراميدز.

الجولة الثامنة: ستُقام أيام 24 و25 و26 و28 مايو، وهي الجولة ما قبل الأخيرة في الموسم.

الجولة التاسعة: قررت الرابطة عدم الإعلان عن موعدها بشكل مسبق، وذلك لاعتمادها على نتائج الفرق المتنافسة على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية، وكذلك الفرق التي تحاول تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وفي سياق متصل، نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".