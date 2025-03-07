صحتي ادمرت ونفسي أحج.. نجوى فؤاد تكشف أسرارها للجمهور

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها خضعت لثلاث عمليات تردد حراري في الفترة الأخيرة، لكن لم تتحسن صحتها، كما أخذت "حقنة" في ضهرها وخضعت لجلسات علاج طبيعي ولم تتعافى، وهي تخشى من التدخل الجراحي.

وأكدت نجوى فؤاد، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها لم تتلقى أي دعم من نقابة المهن التمثيلية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، موضحة أن النقيب أشرف زكي قام بزيارتها مؤخرا، وحاولت أن تسأله عن المعاش، فرد عليها وقال إن المعاش سيكون في حدود 700 جنيه، فتعجبت من المبلغ، خاصة وأنها تركت شبابها وحياتها من أجل الفن، فقضت أكثر من 40 سنة في الوسط الفني.

وأوضحت نجوى فؤاد، أنها تستطيع المشاركة في الأعمال الفنية، ولكن لا تتمكن من تنفيذ طلبات المخرج بنسبة 100٪، فهي لا تستطيع الحركة بشكل مستمر أو صعود السلالم، مشيرة إلى أنه عرض عليها مسلسلين في الفترة الماضية ولكنها اعتذرت عنهم بسبب ظروفها الصحية.

وقالت نجوى، إن هناك عدد قليل من زملائها في الوسط الفني كان يطمئن على صحتها في الفترة الأخيرة، وهم؛ الفنانة يسرا، والفنانة فيفي عبده، والفنانة منة جلال، والفنانة منة فضالي.

وأضافت نجوى، أنها تحاول أن تصوم في رمضان، لأنها ممنوعة من الصيام بسبب تناولها لأدوية العظام، كما تقرأ القرآن وتصلي، مشيرة أنها لا تستطيع متابعة 40 مسلسل في موسم رمضان، "كمان في مسلسلين بيتكلموا عن الرقص، أمتى هنصوم؟ أمتى هنقرأ قرآن؟ أمتى نفتكر ربنا ونكفر عن ذنوبنا؟، ولو كان ليا عمر هبقى أشوف المسلسلات بعد العيد".

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