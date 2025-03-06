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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماذا يفعل وزير السياحة والآثار في برلين؟ .. 10 نقاط تكشف الأمور

جزء من جناح مصر- بورصة برلين
جزء من جناح مصر- بورصة برلين
محمد الاسكندرانى

طلت علينا بورصة برلين السياحية ITB خلال الساعات الماضية، أهم ثاني بورصة سياحة عالمية والتي يشارك بها القطاع السياحي المصري بسقية الحكومي والخاص ، لتكون فرصة ذهبية لإبرام التعاقدات السياحية بالإضافة إلى بث الرسائل الإيجابية عن المقصد المصري.


وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" ، أبرز تحركات شريف فتحى وزير السياحة والآثار خلال تواجده في بورصة برلين السياحية ITB ،في السطور القادمة .


1-التقي كبرى منظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وشركات الطيران
2 – التقى TUI العالمية إحدى كبرى منظمي الرحلات السياحية والطيران في العالم
3 – التقى منظم الرحلات DER Touristik Deutschland GmbH
4 – التقى Schauinsland Reisen أكبر منظمي رحلات بالسوق الألماني
5 – التقى ITAKA أكبر منظم رحلات للسائحين البولنديين إلى مصر
6 – التقى خطوط طيران Edelweiss وغيرهم
7 -  تنظيم رحلات تعريفية لممثلي هذه الشركات لزيارة الساحل الشمالي
8 - تنظيم حملات ترويجية مشتركة لترويج الساحل الشمالي 
9 – عرض فرص الاستثمار الفندقي بمنطقة الساحل الشمالي
10 -  برنامج تحفيز الطيران لـ تسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان


يذكر أن افتتح، شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية (2025 ITB) والتي انطلقت فعالياتها بالعاصمة الألمانية برلين 4 مارس وتستمر حتى اليوم 6 مارس الجاري.

وقد شارك في الافتتاح السفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور محمد فرج المشرف على المكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمكتب السياحي بروسيا ودول الإشراف التابعة لها، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وعقب الافتتاح حرص الوزير على القيام بجولة موسعة داخل الجناح المصري والأجنحة الفرعية الموجودة خارجه، حيث التقى بالعارضين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق الألماني.

السياحة ITB بورصة برلين السياحية وزير السياحة والآثار برلين السياحية ITB

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