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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 18 ألف صاروخ وألعاب نارية محظور بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية ومصادراتها على الفور وإعدامها وتحرير محاضر لأصحابها مؤكداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة مما يسبب خطورة على حياة المواطنين والأطفال.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية تموين الشرقية حملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله مدير المديرية وبمشاركة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومديري الإدارات التموينية بنطاق المحافظة وأسفرت الحملات عن تحرير المحاضر الأتية ( 3944 - 4155 - 8493 - 8494 - 1199 - 1737 - 8738 - 8739 ).

وأشار وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين أبو حماد برئاسة كرم عكاشة بضبط 3500 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة سامح كمال مدير الإدارة بحملات تفتيشية على المحال التجارية وتم ضبط 2100 صاروخ وبومب مختلفة الأحجام والأنواع وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة الدكتورة شيماء عسكر بحملة علي المحلات التجارية والمكاتب بشارع الحمام وتم ضبط 968 صاروخ بأشكال واحجام مختلفة .

وفي سياق متصل لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة أحمد فرج بحملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية للحد من ظاهرة الألعاب النارية التي تسبب إزعاج للمواطنين وتم ضبط 4500 صاروخ وبومب.

كما قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة الدكتور مصطفي عبدالقادر مدير الإدارة بحملة تفتيشية على المحلات التجارية بنطاق مدينة العاشر لضبط أماكن بيع وتداول الألعاب النارية وتم ضبط 1420 صاروخ وألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد مرسى مدير الإدارة بحملات تفتيشية على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية لمنع تداولها وتم ضبط 3069 صاروخ و 3 كيلو سلك مواعين لإستخدامه في الألعاب النارية .

كما قامت إدارة تموين الإبراهيمية برئاسة هانم فاضل بحملات تفتيشية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية وتم ضبط 2180 صاروخ وألعاب نارية مختلفة الأحجام وتم اعدامها على الفور.

الشرقية وزارة التموين تموين الشرقية بالشرقية

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ضبط 18 ألف صاروخ وألعاب نارية محظور بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

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