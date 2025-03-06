تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة الأمين الأول لمجالس الأمناء والمعلمين

أعلن توجيه عام التربية الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بـ قنا، نتيجة مسابقة الأمين الأول لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المراحل التعليمية الثلاث للعام الدراسى 2024 /2025، والتى جرى تنظيمها تحت رعاية هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم، وتحت إشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الانشطة التربوية، فيما نفذها التوجيه العام برئاسة الدكتور سيد مرزوق، الموجه العام للتربية الاجتماعية بقنا.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن مجلس الأمناء هو إحدى آليات زيادة التفاعل والترابط بين المدرسة والبيئة المحيطة، وتلافى وتذليل عقبات الإدارة المدرسية والإرتقاء والنهوض بمسيرة العملية التعليمية بالمدارس، منوهاً إلى دور الأمين في التنسيق بالنسبة لتوزيع الميزانية الخاصة بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي البرامج والمشروعات المختلفة وتنفيذها لتحسين بيئة التعليم بالمؤسسة.

ذكرى تأسيس الأزهر.. محافظ قنا يشهد يشيد بدوره فى نشر الوسطية مواقيت الصلاة سادس أيام رمضان..موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

يذكر أن منافسات المرحلة الابتدائية، لمسابقة الأمين العام الأول لمجالس الأمناء، أسفرت عن حصول عمر فتحي خليفة، أخصائى مدرسة حاجر الدهسة الإبتدائية بفرشوط على المركز الأول، وسناء محمد محمود، أخصائي مدرسة الوقف الرسمية لغات على المركز الثانى، وليلى موسى عبدالقادر، أخصائي بمدرسة المنيرة الرسمية لغات بقنا على المركز الثالث.

كما أسفرت منافسات المرحلة الاعدادية، عن حصول كريمة محمود، أخصائي بمدرسة محمود بكري الإعدادية بقنا على المركز الأول، ومختار محمد على، أخصائي مدرسة الدهسة تعليم اساسي بفرشوط على المركز الثانى، ودكروني بشير، أخصائى بمدرسة البراهمة الإعدادية بقفط على المركز الثالث.

بينما أسفرت منافسات المرحلة الثانوية، عن حصول سلوى سليمان، بمدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية على المركز الأول، و خالد السيد مرسى، بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بقنا على المركز الثانى، ونور الدين رفاعى، بمدرسة قوص الثانوية العسكرية على المركز الثالث.