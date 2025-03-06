زد يعلن رسميا رحيل مجدي عبدالعاطي.. وحمادة صدقي الأقرب

أعلن نادي زد بشكل رسمي رحيل مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول بعد نهاية المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ويقترب حمادة صدقي من قيادة الفريق خلال المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز ويعاونه كل من عادل مصطفى مدرب عام ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى.

جاء ذلك بعد تعادل زد مع الإسماعيلي بنتيجة هدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الاول من بطولة الدوري المصري.

ويحتل زد المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها هزائم وتعادل في 9 مباريات لينافس في مجموعة النجاة من الهبوط.