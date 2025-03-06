مسئولو العلاج الحر بصحة الغربية يحررون بلاغا ضد طبيبة بمركز تجميل |شاهد

تقدم مسؤولو العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية اليوم ببلاغ رسمي يحمل رقم 3771 جنح قسم شرطة أول المحلة لسنة 2025م ضد طبيبة مزيفة مسئولة مديرة مركز علاجي في مجال التجميل غير مرخص وليس له تصاريح قانونية لعلاج المرضي .

وكانت منطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت واقعة غريبة حينما اقدم مسئولي العلاج الحر التابعين لمديرية الصحة علي تنفيذ قرار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بإغلاق أحد مراكز التجميل العلاجية والتي يديرها اخصائية تجميل مزيفة ولكنهم لم يتمكنوا من تشميعه وإغلاقه حسب الإجراءات القانونية الصادرة في شأن مركزها .

وافادت مصادر داخل البرج السكني والذي يقع بمقره مركز التجميل أنهم علموا بدخول لجنة مكبرة من العلاج الحر ولكن الأخصائية المزيفة قد رددت لهم عده كلمات جاء أهمها "مش هاتقدروا عليا واطلعوا شمعوا وأغلقوا مراكز علاجية تانية".

وتابعت مصادر داخل مديرية الصحة أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة أول المحلة لإثبات حالة امتناع أخصائية التجميل المزيفة عن تنفيذ قرار محافظ الغربية ووكيل وزارة الصحة بإغلاق مركزها العلاجي لعدم وجود تراخيص قانونية .

من ناحية أخري أفادت مصادر داخل نقابة الأطباء بمحافظة الغربية منذ قليل عن عدم قيد فتاة عشرينية تدعي"أ.ط.ع" ضمن قاعدة بيانات و انتحالها صفة اخصائية تجميل وتشغيل مركز علاجي لحالات الوجه والبشرة واستخدام معدات وأدوات ليزر بدون الحصول علي تراخيص رسمية من النقابة الفرعية .

أكد الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية أن النقابة تمارس دورها لخدمه جموع الأطباء لافتا بقوله "دورنا رعاية مصالح الزملاء من أعضاء النقابة ومواجهه منتحلي صفه ممن يعرضون حياة المواطنين لأي خطر أو داء قد يتسبب في أحداث عاهات " .

في ذات السياق كشف نقيب الأطباء انه سيتم التواصل مع مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة بالتنسيق مع النيابة العامة للتصدي لكافة الأطباء التي تعد عيادتهم غير مرخصة لافتا بقوله "ستتواصل مع جهات التحقيق والنيابة العامة لمواجهه أصحاب مراكز التجميل من الحرافيش حفاظا علي أرواح المواطنين " .

وجاء ذلك عقب صدور قرارات من مديرية الصحة بالغربية تحت إشراف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بتحريك الإجراءات القانونية ضد أحد مراكز التجميل بمنطقة شكري القوتلي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .

كما توجهت لجنة مشكلة من العلاج الحر بالتنسيق مع مسئولي إدارتي اول وثاني المحلة لاغلاق مركز التجميل يديره أحدي الفتيات ولكنها امتنعت عن تنفيذ قرار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بإغلاق مركز التجميل غير مرخص لمزاولته نشاط طبي للتعامل مع المواطنين دون وجود إذن طبي رسميا .

الجدير بالذكر أن مركز التجميل المشار إليه تسبب في إيذاء نفسي و عاهات وتشوهات لحالات عديدة من الأسر والعائلات طوال الأشهر الماضية.