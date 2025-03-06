أحمد هارون: أعراض النفس جسدية تظهر في صورة أرق شديد

أكد الدكتور أحمد هارون، استاذ العلاج النفسي والصحة النفسية، أن أعراض النفس جسدية تظهر في صورة أرق شديد، ما يعني التفكير الزائد والنوم العميق والوحدة والتشتت في الانتباه.

وقال أحمد هارون، خلال تقديمه برنامج “علمتني النفوس”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن خطأ التفكير والتعميم السلبي ظاهرة سلبية تعني (الكل سواء في السوء)، وتكون امتداد لقاعدة (ليس في الإمكان أفضل مما كان).

وتابع مقدم برنامج “علمتني النفوس”، أن متلازمة “أي حاجة” هي علامة من علامات الاحتراق النفسي، مؤكدا أنها ظاهرة قد تصيب الإنسان جسديا وأعراضها تتنوع بين الصداع أو انتفاخ البطن أو زيادة ضربات القلب، مع التعب والألم النفسي.



