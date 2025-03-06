مصرع عامل دليفري في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بمدينة نصر

لقى عامل دليفري مصرعه في القاهرة جراء حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل أعلى الطريق بمدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل ما أسفر عن مصرع عامل دليفري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة اخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.