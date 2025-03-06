قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يحذر: طريقة جديدة للنصب على المواطنين بسبب برنامج مدفع رمضان
نواب البرلمان: تراجع التضخم دليل على نجاح الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية
آسف ولسه بحبك.. رسالة غير متوقعة من حسام حبيب لشيرين برامز إيلون مصر
ريم مصطفى تشعل الأجواء بين عمرو سعد وأحمد فهيم في مسلسل سيد الناس
لو بتعملها بطلها فورا.. احذر من تدخين السجائر بعد الصيام في رمضان
تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق
أمطار وثلوج وبرد قارس .. متى تنتهي موجة الصقيع في رمضان ؟
صلاة تجعل بيتك يشع نورا في رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها طول الشهر
بعد وصوله إلى 100 جنيه.. متى تنخفض أسعار الليمون؟
مجلس التعاون الخليجي: نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
شركة مياه القليوبية تدفع بمعدات لشفط الأمطار وترفع حالة الطوارئ
مبعوث ترامب يكشف تفاصيل المباحثات الأمريكية مع حركة حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريم مصطفى تشعل الأجواء بين عمرو سعد وأحمد فهيم في مسلسل سيد الناس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
تقى الجيزاوي

تسببت النجمة ريم مصطفى التي تجسد دور آمنة في مسلسل سيد الناس الذي يتم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، في اشعال النار بين عمرو سعد الذي يجسد دور  زوجها الجارحي أبو العباس، وأخيه أحمد فهيم الذي يلعب دور مجدي أبو العباس، وتوتر العلاقة بينهما وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من العمل والتي عرضت على منصة Shahid.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "سيد الناس"، افشاء آمنة، سر مجدى، شقيق زوجها، إلى زوجته سارة (بشرى) وهو السر الذي أخفاه مجدي على زوجته وابنائه طوال 20 سنة وتحديداً منذ وزواجهما  في لندن، حيث كشفت آمنة إلى سارة أن زوجها مجدى هو الذي أحرق المنزل الكبير الموجود في الحارة وتسبب في وفاة 9 أشخاص كانوا بداخله.

وأكدت آمنة التي تجسد دورها ريم مصطفى إلى سارة التي تلعب شخصيتها بشرى، أن زوجها مجدي (أحمد فهيم) كان متواجداً في لندن هارباً من السجن، وسط صدمة كبيرة من سارة التي تدخل وتواجه زوجها بما قالته أمنة ولم يستطع مجدي انكار ذلك، رغم محاولاته للتهرب من الإجابة، ويعترف أنه أحرق المنزل بالكامل وقتل كل من بداخله بدافع الانتقام لزوجته والحصول على حقها بعدما تم قتلها.

وخلال الأحداث واجه مجدى، آمنة بما قالته لزوجته ويعنفها عن كشف سر المنزل المحروق بعد اخفائه طوال السنوات الماضية، ويؤكد لها بأنها هي التي كانت مقصودة بالقتل من 20 سنة ولكن فتاة أخرى ماتت بدلاً منها، ليأتي الجارحي ويجد أخيه مجدي يهدد زوجته، فيدخل معه في صدام كبير ويطلب مجدي انهاء جميع الحسابات بينهما لتشتغل الأمور بين الجارحي ومجدي بسبب إفشاء آمنة سر المنزل المحروق.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل سيد الناس ريم مصطفى ابطال مسلسل سيد الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

وفاة معلمة بسوهاج

الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل

صورة أرشيفية

تصل لحد السيول .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم

مارسيل كولر

أول قرار من كولر بعد تحديد موعد مباراة الزمالك والأهلي

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس؟

وزارة التربية والتعليم

أول رد من التعليم بشأن ظهور حالات جدري في مدرسة العمرانية

عداد الكهرباء

هل يمكن نقل عداد الكهرباء من منزل لآخر؟..تفاصيل

السمبوسة

توقف عن تناولها .. مرض خطير يصيبك بسبب السمبوسة

ترشيحاتنا

امطار مطروح

امطار غزيرة تضرب مطروح قبل الإفطار بلحظات

حملات نظافة

رفع 450 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة وهدم بمركز المنصورة

اجتماع وكيلا وزارتي التربية والتعليم والصحة

إطلاق مبادرة عيون أطفالنا..مستقبلنا لفحص وعلاج مشاكل الإبصار لطلبة الابتدائية بالشرقية

بالصور

لو بتعملها بطلها فورا.. احذر من تدخين السجائر بعد الصيام في رمضان

مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان
مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان
مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان

أمطار وثلوج وبرد قارس .. متى تنتهي موجة الصقيع في رمضان ؟

موجة برد في رمضان
موجة برد في رمضان
موجة برد في رمضان

سر رفضها شيخ الحارة وصدمة لزوجة كريم فهمي.. أبرز تصريحات سالي عبد السلام

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

مش هتصدق النتيجة .. إيه اللي بيحصل لجسمك بعد 72 ساعة من ترك التدخين؟

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين

فيديو

محيي إسماعيل

محيي إسماعيل مع رغدة شلهوب: أنا معرفش يعني ايه خيانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قبل إغلاق باب التقديم .. تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من منخفض جوي.. أمطار وسيول على هذه المناطق

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد