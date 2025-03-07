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الأعلى للإعلام يتحرك| إيقاف برنامج ملعب الشمس.. وتغريم القناة 100 ألف جنيه
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأعلى للإعلام يتحرك| إيقاف برنامج ملعب الشمس.. وتغريم القناة 100 ألف جنيه

قناة (الشمس)
قناة (الشمس)
أحمد العيسوي

في إطار سعيه لضبط المشهد الإعلامي في مصر والتأكيد على التزام القنوات التلفزيونية بالمعايير المهنية والأخلاقية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارات صارمة ضد قناة (الشمس).
 وجاءت هذه الإجراءات على خلفية مخالفات جسيمة ارتكبها برنامج (ملعب الشمس) خلال حلقته المذاعة في 27 فبراير 2025، ما دفع المجلس إلى فرض عقوبات حاسمة شملت غرامات مالية وتعليق البرنامج ومنع مقدمه أحمد الشريف من الظهور الإعلامي.

تفاصيل قرارات المجلس

ترأس المهندس خالد عبد العزيز اجتماعاً موسعاً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة تقرير لجنة الشكاوى حول المخالفات التي شابت حلقة (ملعب الشمس). 
وبعد استعراض التقرير، قرر المجلس فرض غرامة مالية على قناة الشمس بقيمة 100 ألف جنيه، إلى جانب تعليق بث البرنامج لمدة شهر كامل، ومنع مقدمه أحمد الشريف من الظهور على الشاشة خلال نفس المدة. وتعد هذه القرارات بمثابة رسالة قوية لكل المؤسسات الإعلامية بأهمية الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها في مصر.

تحقيقات لجنة الشكاوى

لم تكن العقوبات التي فرضها المجلس مجرد رد فعل سريع، بل جاءت بعد تحقيقات مستفيضة قادتها لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير.
 فقد قامت اللجنة بمراجعة الحلقة المذاعة بدقة، واستندت إلى تقارير الإدارة العامة للرصد بالمجلس، التي كشفت عن تجاوزات مهنية وأخلاقية واضحة. 
وبناءً على هذه التقارير، أوصت اللجنة بضرورة فرض عقوبات رادعة، وهو ما وافق عليه المجلس بالإجماع، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

دور لجنة ضبط الأداء الرياضي

لعبت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، دوراً محورياً في هذه القضية، حيث تابعت اللجنة البرامج الرياضية بشكل مستمر، ورصدت العديد من المخالفات في حلقة (ملعب الشمس).
 وأكد النجار، بصفته عضواً بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الجمهور من أي محتوى إعلامي لا يلتزم بالمهنية، وضمان تقديم برامج رياضية هادفة تخدم المشاهدين وتعزز الوعي الرياضي.

تطبيق لائحة الجزاءات

استندت قرارات المجلس إلى المادتين 17 و20 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019، والتي تمنح المجلس سلطة فرض الغرامات وتعليق البرامج في حال ارتكاب مخالفات جسيمة. 
كما لم يكتف المجلس بتوقيع العقوبات المذكورة، بل وجه تحذيراً شديد اللهجة لقناة (الشمس)، مهدداً بسحب ترخيصها نهائياً إذا استمرت في تجاوزاتها.
 ويعكس هذا الموقف الصارم مدى جدية المجلس في فرض الانضباط الإعلامي والحد من التجاوزات التي تضر بالمحتوى الإعلامي في البلاد.

تحذير من تكرار المخالفات

أبرز ما يميز هذه القرارات أنها جاءت على خلفية تكرار المخالفات من قبل قناة الشمس، حيث أكد المجلس أن القناة لم تلتزم سابقاً بالمعايير المهنية رغم تلقيها تحذيرات عدة. وبالتالي، كان لا بد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان تصحيح مسارها والالتزام بالضوابط الإعلامية.
 ويمثل هذا القرار رسالة واضحة لكل وسائل الإعلام بأن المجلس لن يتهاون مع أي انتهاك يمس جودة المحتوى الإعلامي في مصر.

 

تعكس هذه القرارات الحازمة الدور الرقابي الذي يؤديه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط الأداء الإعلامي في مصر، وضمان التزام القنوات بمعايير المهنة وأخلاقياتها. 
وما جرى مع قناة (الشمس) هو تحذير واضح لكل القنوات بأن الاستمرار في تجاوز الضوابط سيقابل بعقوبات صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص.

الشمس تحقيقات غرامات مالية أحمد الشريف قناة ملعب الشمس

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