مصطفى بكري: نتنياهو وأمثاله ليسوا دعاة سلام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الإستقرار للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قرارات القمة العربية اغضبت الادارة الامريكية والاسرائيلية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك اصرار أمريكي على خطة تهجير سكان غزة، مؤكدا أن نتنياهو وأمثاله ليسواءدعاه للسلام بل دعاه للقتل والتخريب والدمار.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل تخطط للتصعيد العسكري مع مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ توليه منصب وزير الدفاع وهو يسعى لتحديث تسليح الجيش.