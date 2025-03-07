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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد سقوط الأمطار.. توصيات عاجلة للمزارعين يجب اتباعها الفترة المقبلة

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم
شيماء مجدي

قدم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أهم النصائح الهامة التى يجب على المزارعين اتباعها خلال فترة التقلبات الجوية الراهنة ، خاصة بعد سقوط أمطار غزيرة ورعدية.
 

أهم التوصيات

- الحرص الشديد عند السفر ما بين المحافظات فى الوجه البحري فى فترة الصباح الباكر عشان موضوع الشبورة .

-وقف الري للقمح بسبب الامطار شمال الوجه البحري بحري او الرياح النشطة في معظم مناطق الجمهورية ...

- تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية حتي السبت ..

- ينصح ان تكون عمليات الرش فى الفترة الصباحية وقبل اشتداد هبات الرياح بداية من بعد الجمعة ( بعد الظهر )  ..

- الاستعداد بقوة لمعاملات وتدخلات زراعية هامة بعد انتهاء هذه الموجة .. ودي هيكون لها منشور مفصل فى اسرع وقت .



حالة الطقس اليوم 
 

وكشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس اليوم الجمعة ٧ مارس ٢٠٢٥ حيث تنتهي الحالة المتقلبة اليوم الجمعة 
 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أن من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على الساحل الشمالى وشمال الدلتا ، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدن القناة وخاصة بورسعيد .

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه أيضا متوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة لحد السيول على مناطق من شمال سيناء وخليج العقبة ( نويبع ودهب) ، مع هبات رياح قوية على شمال الوجه البحري ووسط وجنوب الصعيد.

وحذر الدكتور محمد فهيم من انتشار شبورة مائية لحد الضباب على معظم مناطق الوجه البحري ، وعليه الحرص الشديد عند السفر ما بين المحافظات فى الوجه البحري فى فترة الصباح الباكر .

الزراعة المزارعين النصائح أمطار أمطار غزيرة سقوط أمطار

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