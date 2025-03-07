تحقيقات موسعة حول مصرع مسن سقط من الرابع في المطرية

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات حول مصرع مسن خمسيني بعد سقوطه من شرفة منزله في المطرية، وصرحت بدفن جثمان المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

شرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة تفاصيل الحادث بأن المسن المتوفي يعاني من أزمة في الأعصاب واهتزاز وخرج إلى شرفة المنزل للوقوف قليلا قبل أذان المغرب، إلا أنه اختل توازنه في هذه الأثناء وسقط من شرفة المنزل جثة هامدة في الشارع.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتوفي خمسيني مصاب بضعف في الأعصاب وخرج إلى شرفة منزله قبل الإفطار إلا أنه سقط من الطابق الرابع وتوفي في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المطرية تضمن ورود إشارة من المستشفى التعليمي أفادت باستقبال مسن خمسيني مصابا بكسور وسحجات وتوفى فور وصوله متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد سقوط من علو.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع بأحد عقارات منطقة المطرية وإصابته بكسور وسحجات متفرقة ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.