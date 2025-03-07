القصة الكاملة لوفاة زوجة مدير شركة سياحة بالمعادي داخل حمام شقتها

باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في وفاة زوجة مدير شركة سياحة داخل حمام شقتها بـ مادة مطهرة بمنطقة زهراء المعادي.

تفاصيل مصرع زوجة مدير شركة سياحة بالمعادي

حيث صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف زوج السيدة المتوفاة خلال التحقيقات أنها تعاني من أزمة نفسية بسبب تركها عملها قبل فترة قامت على أثرها بتناول مادة مطهرة أودت بحياتها.

شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات وفاة زوجة مدير شركة سياحة داخل حمام شقتها في زهراء المعادي.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن المتوفية قامت بتناول مادة مطهرة داخل حمام غرفتها بسبب تركها العمل ومرورها بأزمة نفسية جراء خلافات أسرية في الفترة الأخيرة وهو ما أكدته أهلية الفتاة بعد سماع أقوالهم.

أشارت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن الجثة المعثور عليها ترتدي كامل ملابسها وأنه لا وجود لآثار عنف على الأبواب والنوافذ، كما تم التأكد من سلامة باب الحمام المعثور بداخله على الجثمان.

وأكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المتوفاة تعاني من أزمة نفسية حادة قامت على أثرها بإنهاء حياتها مستخدمة مادة مطهرة، وأنه لا وجود لأي شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل الجثمان إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغ من مدير شركة سياحة يفيد بالعثور على جثة زوجته داخل حمام الشقة بمنطقة زهراء المعادي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر ترتدي كامل ملابسها داخل الحمام وبجوارها زجاجة مطهر، وعدم وجود أي أثار عنف على الأبواب والنوافذ.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجها مدير شركة سياحة، الذي أكد أن زوجته تعانى من أزمة نفسية حادة بسبب تركها شغلها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.