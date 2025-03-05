لتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

وقع المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، برئاسة محمد سامي عبدالصادق، في إطار تعزيز التكامل بين البحث القانوني والتطبيق العملي، ودعم التعاون الأكاديمي والتطوير القانوني.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الجانبين في مجال الأبحاث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون في الدراسات الأكاديمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية ودعم الثقافة القانونية لدى الباحثين والطلاب.

وأكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة محمد سامي عبدالصادق، أن التعاون يسهم في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية وإعداد كفاءات قانونية مؤهلة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور البارز الذي يؤديه كل منهما، وترسيخًا لعلاقات التعاون المثمر.