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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

الاهلي
الاهلي
منار نور

اخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” النادي الأهلي رسميا بموعد مباراتي الفريق أمام نظيره نادي الهلال السوداني في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للإخطار الذي تلاقاه النادي الأهلي فإن مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، علي ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

وتلقى نادي الهلال السوداني ضربة برفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف- طلب النادي بنقل مبارياته في دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية عوضا عن ملعب شيخو بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وسيقام لقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم 1 أبريل القادم.

الاتحاد الافريقي الهلال السوداني الاهلي

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