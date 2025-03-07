عايدة رياض: التصوير فى أجواء رمضان ممتع وآيتن عامر ممثلة متميزة |خاص

كشفت الفنانة عايدة رياض عن طقوسها خلال شهر رمضان بالرغم انشغالها الكبير بكواليس التصوير وأعمالها المتميزة خلال ماراثون رمضان الحالي 2025 .

وقالت عايدة رياض فى تصريح خاص لصدى البلد: "انها تستمتع بالأجواء العائلية دائمًا خلال شهر رمضان المبارك لأن هذا ما يشعرها ببهجة رمضان ، مؤكدة أن بالرغم الإنشغال الكبير الذى تشعر به هذا العام إلا أن التصوير فى رمضان برغم أنه مرهق للغاية إلا أنه ممتع فى التصوير والكواليس وتشعر بالأجواء الرمضانية بشكل قوي بالرغم انشغالها التام فى العمل.

وعن التعاون مع الفنانة ايتن عامر بمسلسل “وش سعد”، أعربت عايدة رياض عن التعاون مع الفنانة ايتن عامر خلال ماراثون رمضان الحالي، معلقة: “أنا بحب ايتن عامر جدًا وهى شاطرة ومجتهدة دايمًا فى اى دور بتقدمه”.

عايدة رياض تتحدث عن تتطور الدراما المصرية فى رمضان 2025

وعن تطور الدراما المصرية بشكل كبير فى الماراثون الرمضاني الحالي ، وجهت عايدة رياض رسالة لشعب مصر ، معلقة: “وأريد أن أوجه رسالة لشعب مصر الجميل وهى أنه كله يهتم بمتابعة الأعمال الدرامية دائما حتى اللى أنا مش مشاركة فيها لأن مصر مميزة وبراقة ولازم الشعب يدعم كل الأعمال بشكل قوي عشان نحافظ على هذا النجاح المستمر”.

مشاركة عايدة رياض فى الماراثون الرمضاني 2025

وتشارك عايدة رياض فى مسلسلات جودر2 ، قلبي ومفتاحه ومسلسل وش سعد.