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هشام يكن: أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو.. ويجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن: أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو.. ويجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

هشام يكن
هشام يكن
إسراء أشرف

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان يحتاج لفترة من الراحة قبل مواجهة الأهلي في منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز وعودة زيزو ستمنح الفريق قوة في خط الهجوم والبرتغالي جوزيه بيسيرو مدير فني مميز وله فكر فني عالي ظهر في المباريات الماضية".

وأضاف: "أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو منذ توليه المهمة الفنية، وعبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري وهو لاعب محترف للغاية".

الدوري المصري الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك هشام يكن

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