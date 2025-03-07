شوبير: الخطيب أعاد هيبة منصب رئيس النادي.. ونفسي أعتكف في المسجد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار عن عدد من التصريحات الهامة والتي كشف فيها عن آرائه الشخصية في العديد من المواضيع الرياضية والشخصية في السطور التالية ونرصد أبرز ما قاله شوبير في هذا اللقاء

شوبير يرد على الانتقادات: لم أدافع عن أي طرف في قضية جنة وشهد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الانتقادات التي وجهت له بسبب تدخله في القضية،موضحاً شوبير أنه لم ينحاز لأي طرف في الأزمة، بل اكتفى بنقل الوقائع والقرارات الرسمية التي اتخذتها الجهات المعنية، مثل اتحاد الدراجات واللجنة الأولمبية.

وأضاف شوبير أنه لم يكن يقصد التسبب في الجدل، بل كان هدفه توضيح الموقف ونقل الحقيقة للمشاهدين. وأكد أنه لو كانت جنة ستتنافس على ميدالية أولمبية لكانت سافرت دون شك.

أحمد شوبير : اعتذرت لأسرة الرئيس الراحل مبارك ولم أر منهم إلا كل خير

أكد أنه لا يتبع التيارات الإعلامية السائدة على السوشيال ميديا، مشددًا على أن هذا النهج ليس مناسبًا للإعلام الرياضي.

وقال: "في الإعلام الرياضي، بعض الإعلاميين يركضون وراء ما يُثار على السوشيال ميديا، وهذا ليس سلوكًا مهنيًا أو صحيحًا".

وفيما يخص أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وجه شوبير اعتذارًا رسميًا لهم، مؤكدًا أنه لم يتعامل معهم إلا بكل احترام، وأنه مستعد للاعتذار إذا لزم الأمر.

وأضاف: "قدمت حلقة في الماضي لم تكن لائقة بحق أسرة مبارك، واعتذرت لأبناء الرئيس الراحل جمال وعلاء مبارك، وقد قبلوا اعتذاري بتفهم".

وأكد شوبير أنه لا يمانع في الاعتراف بخطئه، وأنه لا يتردد في الاعتذار إذا أخطأ في حق أحد.

أحمد شوبير: مراتي هي الداعم الأول في حياتي ودورها مع أولادي لا يوصف

أكد على عمق ارتباطه بزوجته، موضحا أنها دائمًا جانبه وتدعمه في جميع مراحل حياته.

وقال: "بعشق مراتي وهي جنبي دائمًا، في ظهري وفي حياتي، ورأيي إن الشخص لما يتجوز، لازم يتجوز عائلة وأسرة محترمة، وهي أجدع واحدة في الدنيا".

وأضاف شوبير أنه رغم مرور 40 عامًا على علاقته بزوجته، إلا أن حبهم لبعضهم يزداد يومًا بعد يوم. وتابع قائلاً: "في الماضي كنت أتحرج من التعبير عن حبي لمراتي علنًا، لكن دلوقتي مش بخجل من توضيح الدور الكبير اللي بتلعبه في حياتي وحياة أولادي".

وتحدث شوبير عن طريقة معاملته لزوجته، مشيرًا إلى أنه يعتبرها جزءًا أساسيًا من حياته، ويعاملها كطفلة، قائلًا: "دورها في حياتي وحياة أولادي لا يتخيله أحد، ولا أسافر لأي مكان في العالم إلا وهي معايا".

وأعرب شوبير عن شدة تمسكه بزوجته، مؤكدًا أنه منذ أكثر من 20 عامًا، لم يسافر إلى أي مكان في العالم دون أن تكون بجانبه، حتى في معسكرات كأس العالم أخذها معه.

شوبير: الخطيب أعاد هيبة منصب رئيس النادي .. وغير صورة اللاعب

أكد أن الكابتن محمود الخطيب يمثل رمزًا كبيرًا للهيبة والاحترام في منصب رئيس النادي الأهلي، موضحًا أنه استطاع أن يخلق هيبة لهذا المنصب، مشيرًا إلى أنه يعتبره مثالًا في القيادة والتفاني في خدمة النادي.

وقال شوبير: "محمود الخطيب هو عنوان الاحترام، رجل عظيم، ويجب أن يظل رئيسًا للنادي الأهلي".

وأضاف: "لن أترشح أمام الخطيب، كفاية أسماء كبار مثل صالح سليم، حسن حمدي، ومحمود الخطيب الذين قدموا الكثير للنادي".

وتابع شوبير في حديثه عن الخطيب، مشيرًا إلى أن الخطيب غيّر صورة اللاعب في ذهن الجمهور، وقدم لهم صورة جديدة للاعب قوي وله مكانة في المجتمع. وقال: "الخطيب أعطى للاعب الكرة شكلًا جديدًا من القوة والمكانة، وغيّر المفهوم الذي كان سائدًا عن اللاعبين".

وعبّر شوبير عن تمنياته بأن يواصل محمود الخطيب مسيرته الناجحة مع النادي الأهلي دون أن يؤثر ذلك على صحته وحالته الصحية، مثنيًا على الدور الكبير الذي لعبه في تطوير النادي والكرة المصرية.

كما تطرق شوبير إلى الجانب الديني في حياته، حيث أكد أنه مستعد للموت ويتمنى أن يرحل وهو في أفضل حالاته الصحية.

وأضاف شوبير: "نفسي أظل في المسجد طوال الوقت، وأحب أن أعتكف فيه، أشعر أن هذا الجزء ناقص في حياتي". وأكد أنه يفضل قراءة القرآن من المصحف بدلاً من استخدام الهاتف المحمول في القراءة.

شوبير: مستعد للموت وأتمنى ألقاه وأنا واقف على رجلي

تحدث عن جانب من حياته الشخصية، حيث كشف عن استعداده الكامل للموت وتمني أن يلقى ربه وهو في أفضل حال. وقال شوبير: "مستعد للموت وأتمنى أن يأتي وأنا في أفضل حال، واقف على رجلي، وأنا في حالة صحية جيدة".

وأضاف شوبير أنه يشعر برغبة كبيرة في قضاء وقت أطول في المسجد، قائلاً: "نفسي أظل في المسجد طوال الوقت، وأحب أن أعتكف هناك، وأشعر أن هذا الجزء في حياتي ناقص". وأشار إلى أنه يفضل قراءة القرآن من المصحف بدلاً من استخدام الهاتف المحمول، حيث قال: "بتضايق من قراءة القرآن على الموبايل، أحب أن أقرأ من المصحف".

أحمد شوبير: حسام حسن مدرب ممتاز .. وطفل في نفسه

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن علاقته بلاعب المنتخب السابق أحمد حسام ميدو، مشيرًا إلى حبه الكبير له، وقال ضاحكًا: "بحب ميدو وبقوله دايمًا أنت أكبر مهمل في التاريخ، لكن عندنا مواهب كبيرة مثله".

وأوضح شوبير أن ميدو حقق شهرة واسعة في أوروبا، وهو أمر شاهده شخصيًا خلال إحدى رحلاته.

وفي سياق آخر، تناول شوبير حديثه عن مدرب المنتخب حسام حسن، حيث أشاد بموهبته الكبيرة ومسيرته الناجحة، مؤكدًا: "حسام حسن دماغه شغالة طول الوقت، وهو مدرب ممتاز". وأضاف مازحًا: "طبيعة حسام حسن كأنك بتتعامل مع طفل، فهو طيب جدًا وبيخاف ينام لوحده".

وعن مستقبل حسام حسن مع المنتخب، أكد شوبير أنه سيحقق نتائج رائعة إذا تولى قيادة الفريق في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري مرشح بقوة للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بوجود فريق قوي ومؤهل لذلك.