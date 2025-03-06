أحمد شوبير: حسام حسن مدرب ممتاز .. وطفل في نفسه

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن علاقته بلاعب المنتخب السابق أحمد حسام ميدو، حيث قال: "بحب ميدو وبقوله دايمًا أنت أكبر مهمل في التاريخ، ولكن عندنا مواهب كبيرة مثله".

وأشار شوبير إلى أن ميدو حقق شهرة كبيرة في أوروبا، وهو ما لمسه شخصيًا خلال إحدى رحلاته.

كما تحدث شوبير عن مدرب المنتخب حسام حسن، مشيدًا بموهبته الكبيرة ومسيرته الناجحة، حيث قال: "حسام حسن دماغه شغالة طوال الوقت، وهو مدرب ممتاز".

وأضاف مازحًا: "طبيعة حسام حسن كأنك بتتعامل مع طفل، فهو طيب جدًا وبيخاف ينام لوحده".

وأكد شوبير أن حسام حسن سيحقق نتائج مميزة في حال وصوله لقيادة المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب مرشح بقوة لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية بوجود فريق قوي ومؤهل لذلك.