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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. فرق الطوارئ تعمل 24 ساعة لكسح مياه الأمطار وإعادة الحياة إلى طبيعتها

شفط مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية
شفط مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية
الغربية أحمد علي

أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تقديره العميق للجهود الاستثنائية التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية، والمراكز والمدن تواصل الليل بالنهار لضمان استجابة سريعة وفعالة للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

وأوضح المحافظ أن عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لبدء تساقط الأمطار، حيث تم الدفع بعدد كبير من السيارات والمعدات الثقيلة إلى المناطق الأكثر تضررًا مثل الأنفاق والشوارع الحيوية، وكذلك الطرق الرئيسية التي كانت مهددة بتوقف حركة المرور بسبب تراكم المياه. كما أكدت التقارير أن فرق الطوارئ نجحت في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها في وقت قياسي، مما أسهم في تخفيف الضغط عن المواطنين.

وأضاف الجندي أن التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية وجميع الأجهزة المعنية، قد ساعد في متابعة تطورات الوضع لحظة بلحظة. وتم اتخاذ إجراءات استباقية قبل حدوث الأزمة، حيث تم التأكد من جاهزية شبكة الصرف الصحي من خلال أعمال التطهير والصيانة المستمرة، ما أسهم في تقليل حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار. كما تم اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز قدرة مخرات السيول على استيعاب كميات المياه الزائدة.

وفي السياق ذاته، أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن فرق الطوارئ، بجانب عملها الدؤوب خلال فترة العاصفة، أظهرت تفانيًا كبيرًا في تقديم الخدمة للمواطنين، حيث تم توزيع مجموعات من العاملين في المناطق الأكثر تضررًا، مع توفير دعم خاص للمنشآت الحيوية التي كانت مهددة بالانغلاق بسبب المياه.

وأكد أن المحافظة ستواصل تنفيذ خططها الوقائية لمواجهة أي ظروف جوية قاسية في المستقبل من خلال زيادة مخزون المعدات، وضمان جاهزية محطات الرفع، وتدريب فرق الطوارئ على التعامل مع أي طارئ بأعلى مستوى من الكفاءة. كما أشار إلى أن التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية هو المفتاح لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء في كل الأوقات.

في الختام، وجه محافظ الغربية الشكر لجميع العاملين على جهودهم الكبيرة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس روح التعاون والعمل الجماعي، وهو ما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين رغم الظروف الجوية الصعبة.

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