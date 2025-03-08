اللي يقرب من أهلي أزعله .. سالي عبد السلام تكشف أسرارا عنها

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، حقيقة أن تكون دانيا ابنة خالتها وزوجة الفنان كريم فهمي سبب طلاق الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وقالت عبد السلام خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "أنا مالي، ولم أحضر الواقعة، ولن أتحدث عن عائلتي ودمي".

وتابعت الإعلامية: "الناس بتقول إن دانيا هي الشخص الذي تسبب في الطلاق، وأنا لن أقول ذلك، لن أتحدث عن أهلي، كما أنني لم أشهد أمرا هكذا، والسوشيال ميديا جاية على دانا جامد أوي".

وواصلت: "أحب هنا الزاهد جدا، لكن مهما حصل دانا ابنة خالتي، ومهما كان بيننا ايه، دي بنت خالتي".