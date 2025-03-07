مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز السلام بالشرق الأوسط وخطة التعافي وإعمار غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط السعى المشترك لتحقيق السلام والأمن بالشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واستعرض وزير الخارجية المصري مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة.

وأوضح وزير الخارجية المصري للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ما تحظى به الخطة من إجماع عربى كامل وهو ما عكسته القمة العربية الأخيرة.

كما أكد وزير الخارجية المصري تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابى والبناء مع الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل، وضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.