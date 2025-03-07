وزير الخارجية: مصر تتطلع لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الإدارة الأمريكية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يؤكدان السعى المشترك لتحقيق السلام والأمن بالشرق الأوسط.



كما استعرض وزير الخارجية المصري مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة.



وأوضح وزير الخارجية تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابى والبناء مع الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل، وأكد ضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وكشف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن اطلاعه على الخطة العربية حول غزة مشيرا إلى أنها تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة ومرحبا بالتعرف على مزيد من تفاصيلها.

