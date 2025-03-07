طريقة عمل الكنافة بصوص البستاشيو في مطبخك.. سهلة وبسيطة

الكنافة من الحلويات الشهيرة في شهر رمضان، ويمكن تقديم الكنافة بالعديد من الطرق والصوصات المختلفة.

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وإليكم طريقة عمل الكنافة بصوص البستاشيو.

مكونات الكنافة بصوص البستاشيو

كيلو من الكنافة الناعمة

كوب من الزبدة المذابة

كوب من القشطة

بستاشيو مجروش

سكر بودرة للتزيين.

مكونات صوص البستاشيو:

حليب

نشا

سكر

زبدة

بستاشيو مطحون

طريقة تحضير الكنافة بصوص البستاشيو

يجب تسخين الفرن على درجة حرارة عالية.

في صينية افردي ورقة من ورق الألومنيوم وادهنيها بالزبدة.

ضعي طبقات من الكنافة وادهنيها بالزبدة، غطي الصينية بورق الألومنيوم وادخليها الفرن حتى يصبح لونها ذهبياً.

في وعاء على النار، امزجي الحليب والنشا والسكر وقلبي جيداً حتى يذوب الخليط.

ضيفي الزبدة والبستاشيو المطحون وقلبي حتى يغلي الخليط ويتماسك.

أخرجي الصينية من الفرن وقطعيه إلى مربعات، واسقي كل قطعة من الكنافة بصوص البستاشيو.



