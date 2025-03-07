لن تصدق.. 3 مخاطر للإفراط في تناول الماء

الماء يعطي الحياة وهو ضروري لتحسين الصحة، لكن هل أنت على دراية بالآثار الجانبية لشرب الكثير من الماء؟

يسبب الإفراط في الجفاف تسمم الماء المعروف أيضا باسم نقص صوديوم الدم، وتعيق وظائف الدماغ الطبيعية

وإليك الآثار الجانبية لشرب الكثير من الماء.

نقص الصوديوم

نقص صوديوم الدم هو انخفاض في مستويات الصوديوم أقل من 135 ملي، يحدث بسبب الإفراط الجفاف السريع، الصوديوم ملح مهم يساعد في إشارات الخلايا والوظائف الأخرى المختلفة في الجسم، لذلك ، عندما تنخفض مستويات الصوديوم في الدم ، تبدأ في الشعور بالغثيان أو الارتباك أو التعب أو الصداع، في الحالات الشديدة ، قد يؤدي أيضا إلى الوفاة.

يحدث نقص صوديوم الدم أيضا إذا كنت تعاني من حالات صحية أساسية مثل مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى، حيث يتعرض تنظيم المياه للخطر، لذلك، إذا كان لديك أي من هذه الحالات ، فمن المستحسن أن تضع في اعتبارك كمية المياه اليومية.

قد يسبب الإسهال

قد يؤدي الإفراط في الجفاف إلى الإسهال الشديد والتعرق لفترات طويلة.

يحدث بسبب نقص بوتاسيوم الدم أو انخفاض أيونات البوتاسيوم، يتم إعاقة التوازن بين أيونات البوتاسيوم داخل الخلايا وخارجها عند شرب الكثير من الماء، في الواقع ، يمكن أن يؤدي تغيير 1٪ فقط في توزيع أيونات البوتاسيوم إلى تغيير هائل بنسبة 50٪ في تركيز أيون البوتاسيوم في البلازما .

قد يسبب مشاكل في الكبد

من المهم ملاحظة أن هذه المشكلة لا تحدث عن مجرد شرب الكثير من الماء، بدلا من ذلك ، يحدث ذلك عن طريق شرب الكثير من الماء الذي يحتوي على الحديد، الحمل الزائد للحديد ليس ضارا تماما، ولكن في حالات نادرة ، قد يسبب مشاكل متعلقة بالكبد، الأشخاص المصابون بتليف الكبد معرضون للإصابة بنقص صوديوم الدم .

المصدر stylecraze