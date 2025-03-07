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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مكون واحد يخلصك من جفاف البشرة في رمضان

البشرة الجافة
البشرة الجافة
ريهام قدري

تعاني الكثير من الفتيات في رمضان من البشرة الجافة الشاحبة وذلك بسبب السوائل.

ولذلك يمكن أن تعتمدي علي ماسك لعلاج البشرة شديدة الجفاف
يمكنك إعداد هذا الماسك للوجه إن كنت تعانين من جفاف شديد فهو له تأثير ساحر على الجلد، لنه يجمع بين الكثير من المواد المغذية والمرطبة للبشرة بسبب العسل. كما يساعد الشوفان في التخلص من الجلد الميت بطريقة طبيعية وسهلة.

١- اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وكوب أفوكادو مهروس.

٢- ضعي الماسك على وجهك ودلكي بشرة لمدة دقيقتين ثم اتركيه لمدة ١٥ دقيقة.

٣- اغسلي الوجه بالماء البارد للتخلص من أثر الماسك.

كما يمكن الاعتماد علي لبان  الدكر للبشرة:-
-    يساعد بشكل كبير في شد البشرة والقضاء على ترهل الجلد.
-    يقضي على الخطوط والملامح التي تترك على الوجه.
    يضيف مرونة للجلد.
-    يصفي البشرة من الشوائب والحبوب.
-    يقضي على جفاف وتشقق الوجه.
-    يعمل على تجديد خلايا البشرة.
-    يحمي الجلد من علامات التقدم في العمر.
-    يقضي على الهالات السوداء والتجاعيد حول محيط العين.
    يعالج حفر الوجه.
-    يفتح البشرة ويقضي على التجاعيد، ويزيل حب الشباب.
طريقة الاستفادة من لبان الدكر:-
•    ملعقتان من لبان الدكر.
 •    كوب ماء مغلي
 •    اتركيه لليلة كاملة وفي صباح اليوم الثاني صفيه من الشوائب وضعيه في زجاجة.
 •    امسحي به بشرتك كل يوم
 

البشرة الجافة لبان الدكر ماسك لعلاج البشرة شديدة الجفاف

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