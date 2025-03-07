قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عقوبة قناة الأهلي وشوبير .. إيقاف برنامج رياضي شهير
موعد مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري والقناة الناقلة
بعد السيول والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من مرتفع جوي يضرب البلاد| فيديو
نجم الزمالك السابق: يجب تركيز الأبيض على مودرن سبورت ونسيان القمة
أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة
نشر أخبار كاذبة.. المشدد وغرامة 20 ألف جنيه تواجه سوزي الأردنية
موضوع خطبة أول جمعة في رمضان بمساجد الأوقاف
روسيا تعتزم فرض قيود على صادرات الحبوب
وزير الري: الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة قبل الاعتماد على مياه البحر
مباريات اليوم الجمعة 7-3-2025 والقنوات الناقلة
الطاقة الذرية: ترامب يشعل سباق تسلح نووي جديد
مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز السلام بالشرق الأوسط وخطة التعافي وإعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر.. أقدم جامعة في التاريخ وأحد أعرق مساجد عالميا

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

ينظم الأزهر الشريف، اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان لعام 1446ه‍، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتى توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام.

تأسيس الجامع الأزهر

أُنشئ الجامع الأزهر بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة، واستَغرق بناؤه 27 شهرًا، وافتُتح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان من عام 361هـ، الموافق 21 يونيه 972م، واستمر تطويره على مر العصور وكانت آخر أعمال ترميمه الشاملة تلك التي انتهت عام 1439ه‍ - 2018م، وهو اليوم له ستة محاريب، ومنبر واحد، و 8 أبواب، و 5 مآذن، وبه أكثر من 380 عمودًا من الرخام، وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع.

ولم يلبث الجامع الأزهر أن يكون منبرًا للعلوم الدينية والعلمية، حتى أصبح المركز الرئيس للدراسات السُّنيَّة، الذي يقصده الدارسون من كل مكانٍ في مصر والعالم الإسلامي؛ لما تميز به من التعددية الفقهية، والوسطية الفكرية.

ومنذ تأسيس هذا الصرح العظيم لم يزل حصن الاعتدال، ومجدد أمور الدين على مر عمره الذي تجاوز الألف عام، ولا زال عطاؤه مُستمرًّا، ومنبره صادحًا بكلمات الحق والنور، بما يدعم قضايا أمتنا، ويحفظ وطنيتنا وثقافتنا وهويتنا.

احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

ويحضر احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر اليوم الجمعة، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تنطلق  من بعد صلاة الجمعة مباشرة، وتستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، إضافة إلى عدد من الكلمات الرسمية التي يلقيها كبار علماء وقيادات الأزهر بهذه المناسبة، وفيلم عن تاريخ الجامع الأزهر، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

الجمعة شهر رمضان تأسيس الجامع الأزهر الأزهر الشريف الجامع الأزهر ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أرشيفية

أطباء مصر في حداد.. وفاة مفاجئة لجراحة قلب شابة بعد ساعات من العمل المتواصل

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

حالة الطقس

بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

إيناس عز الدين

إيناس عز الدين تعتذر لجمهورها بعد بكائها وترفض الإجابة على هذا السؤال| فيديو

إيناس عز الدين

والدتها اتجوزت خطيبها .. ايناس عز الدين تدخل فى حالة انهيار لهذا السبب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت.. وغياب ثنائي مؤثر

ترشيحاتنا

الدكتور سيد نجم

جند من جنود الله.. عالم أزهري يوضح شروط البركة| فيديو

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أفلام بالذكاء الاصطناعي.. مفاجآت بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

طرطوس

إعلام سوري: تمديد حظر التجوال بطرطوس حتى 12 ظهرًا لدواعٍ أمنية

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد