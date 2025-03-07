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موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال السعودي
الهلال السعودي
محمد السعيد

يحل فريق الهلال ضيفا على نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسيوس، تضميد جراحه باستعادة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، وتقليص الفارق مع الاتحاد متصدر الترتيب إلى 4 نقاط.

وكان الهلال خسر أمام الأهلي 3-2 في الجولة الماضية بمسابقة الدوري السعودي، ثم سقط أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا بهدف نظيف، ليتلقى بذلك هزيمتين متتاليتين لأول مرة منذ 1036 يومًا.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عقد اجتماعًا مع خيسوس مدرب الفريق، الأربعاء الماضي، لمناقشة أسباب تراجع المستوى والنتائج، وشهد الاجتماع المصغر حضور فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم.

وتابعت أن اجتماع رئيس الهلال مع خيسوس لم يطرح به موضوع إقالته، بل كان لمناقشة الحلول التي تكفل إعادة الأزرق لوضعه الطبيعي.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.
 

موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال والفيحاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب  مدينة المجمعة الرياضية.
 

وتذاع المباراة المرتقبة عبر قناتي SSC EXTRA 1 SD و SSC EXTRA 1 HD، بتعليق مشاري القرني. 


في المقابل، يطمح الفيحاء في تحقيق مفأجاة مدوية بإسقاط الهلال، والابتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط.
 

ويوجد الفيحاء في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة.

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