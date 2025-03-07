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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حفاظا على حق المواطن.. محافظ الوادي الجديد: بدء تطبيق مبادرة حقّك بالميزان

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تطبيق مبادرة (حقّك بالميزان) التي أطلقتها المحافظة للقضاء على مشكلة تفاوت الأوزان في رغيف الخبز المدعم وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف بما يضمن حق المواطن، وذلك على مستوى كافّة المراكز.

وأكّد المحافظ أنه تم الانتهاء من تسليم الموازين بإجمالي ١٢٥ ميزانا لكافّة المخابز على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، كما تم توزيع البانرات الخاصة بالمبادرة والتي تتضمن تحديد نصيب كل فرد من الميزان وفقًا لعدد أرغفة الخبز وبما لا يخالف قرارات وزارة التموين، لافتًا إلى أن الوزن اختياري لمن يرغب، مُضيفًا أنه تم التنسيق مع عدد من المتطوعين للعمل داخل المخابز والتوعية بالمبادرة ورصد آراء وشكاوى المواطنين، بالإضافة لجهود المرور اليومي والرقابة على المخابز بإشراف عام فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد حقك بالميزان

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