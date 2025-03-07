مدير المستشفيات والعلاج الطبيعي يتفقد مستشفى سفاجا المركزي لمتابعة العمل

قام فريق إدارة المستشفيات برئاسة الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي، بزيارة تفقدية لمستشفى سفاجا المركزي، يرافقه الدكتور دينا عبد القادر، والدكتور عبد الله ياسين، أعضاء إدارة المستشفيات، والدكتور محمود عزت، عضو إدارة العلاج الطبيعي.

شملت الجولة التفقدية متابعة سير العمل في العيادات الخارجية، وقسم الاستقبال والطوارئ، والحضانة، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي، حيث تم التأكد من تواجد الفرق الطبية وانتظام العمل داخل المستشفى. كما تم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتابع الفريق مستوى النظافة العامة داخل المستشفى، ومدى التزام الفرق الطبية بالزي الرسمي، وانضباط العاملين داخل المنشأة. وحرص الدكتور عمرو عادل على الاستماع إلى آراء المرضى حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة، بهدف تحسين جودة الخدمة وتعزيز رضا المواطنين.

وخلال الزيارة، تم التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى، والاطلاع على سجلات المرضى وسجلات التمريض لضمان دقة التسجيل، إضافة إلى تفقد قسم العلاج الطبيعي ومتابعة صيانة الأجهزة الطبية المتوفرة، إلى جانب متابعة معدلات التردد على الأقسام المختلفة لضمان تقديم الرعاية الطبية بكفاءة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن كافة قطاعات العمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة تعمل على تقديم رعاية طبية متميزة، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.