قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلام الآن.. ترامب يهدد بفرض عقوبات مدمرة على روسيا
صحة الفم في رمضان.. كيف تحافظ عليه؟
جريمة هزت الشرقية في نهار رمضان.. حقيقة وفاة ضحية محاولة الاعتداء بالعاشر
إعلامي يكشف عن تفاصيل خطأ إداري كلف خزينة الزمالك ٣٠٠ ألف جنيه
طلب منها مبلغا إضافيا.. تفاصيل تعدي سائق بتطبيق نقل ذكي على سائحة بالقاهرة
خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية
الشقي من حُرم فيه.. خطيب المسجد الحرام يوضح 5 أمور تحدث في رمضان
رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة
البنك الدولي: إعادة إعمار لبنان يتكلف 11 مليار دولار
أعاصير وأمطار رعدية.. لماذا يشهد العالم موجة طقس متطرف؟
المتهمون بإلقاء أكياس المياه على المواطنين في مدينة نصر: كنا بنهزر
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.

مجلس النواب الحكومة قانون المرور النواب التعديلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

أرشيفية

أمطار غزيرة وشبورة مائية...حالة الطقس اليوم الجمعة 7 مارس 2025

أمطار

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-3-2025

الأعلى لتنظيم الإعلام

بعد عقوبة قناة الأهلي وشوبير .. إيقاف برنامج رياضي شهير

ترشيحاتنا

الماء

لن تصدق.. 3 مخاطر للإفراط في تناول الماء

طريقة عمل عصير قمر الدين بالمانجو

طريقة عمل عصير قمر الدين بالمانجو

اكلات صحية في رمضان

بدون حرمان.. أكلات صحية في رمضان

بالصور

الجمهور يناديها بـ«رقية».. نيكول سابا تتألق في إحدى الخيم الرمضانية

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

أطعمة تمنع العطش في رمضان.. وأخرى تسببه

أطعمة تمنع العطش فى رمضان
أطعمة تمنع العطش فى رمضان
أطعمة تمنع العطش فى رمضان

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد