تساهيل..عمرو وهبة: مش شايف نفسى شاطر

قال الفنان عمرو وهبة إنه لا يرى نفسه شاطر فى شئ معقبا:" هى تساهيل".

وأوضح عمرو وهبة خلال حواره مع برنامج "بداية" المذاع عبر قناة “الحياة” قائلا:" أسعى لتقديم دور جد وهجتهد فيه جدا لكن مش عارف هقنع الناس ولا إيه".

ووجه عمرو وهبة نصيحة لأى شخص يرغب أن يكون فنان شاطر بالمتابعة المستمرة للأعمال الفنية حتى التى لا يحبها.

مسلسل شباب امرأة

وكان عمرو وهبة لمسلسل شباب امرأة والذى يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل ٢٠٢٥.

ومازح عمرو وهبة جمهوره بتعليق على الصوره جاء فيه: "دعواتكم دور صعب ومختلف وتحدي جديد عليا عشان دى أول مرة فى حياتي هعمل دور واحد اسمه سيد".